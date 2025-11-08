Deux voitures prennent feu à Molenbeek: la police enquête

Deux voitures ont pris feu samedi matin vers 10h50 rue Doyen Adriaens dans la commune de Molenbeek. L’incendie n’a fait aucune victime.

Les circonstances exactes de l’incendie sont encore floues. Pour la zone de police Bruxelles-Ouest, il est toutefois clair qu’une voiture a pris feu et que l’incendie s’est ensuite propagé à la voiture garée à proximité. On ne sait pas encore s’il s’agit d’un incendie volontaire.

► Lire aussi | Après l’incendie de Ganshoren, le syndicat ACV alerte sur la pénurie de pompiers: “La situation peut dégénérer à tout moment”

L’incendie a été maîtrisé. Les deux voitures ont été remorquées par la police pour les besoins de l’enquête.

Belga – Photo : Belga Image