Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Deux voitures prennent feu à Molenbeek: la police enquête

Deux voitures ont pris feu samedi matin vers 10h50 rue Doyen Adriaens dans la commune de Molenbeek. L’incendie n’a fait aucune victime.

Les circonstances exactes de l’incendie sont encore floues. Pour la zone de police Bruxelles-Ouest, il est toutefois clair qu’une voiture a pris feu et que l’incendie s’est ensuite propagé à la voiture garée à proximité. On ne sait pas encore s’il s’agit d’un incendie volontaire.

► Lire aussi | Après l’incendie de Ganshoren, le syndicat ACV alerte sur la pénurie de pompiers: “La situation peut dégénérer à tout moment”

L’incendie a été maîtrisé. Les deux voitures ont été remorquées par la police pour les besoins de l’enquête.

Belga – Photo : Belga Image

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales