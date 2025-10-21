Deux trésors du patrimoine bruxellois sélectionnés pour le “Challenge Patrimoine 2025”

L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) a retenu huit trésors du patrimoine dans le cadre de la 5e édition du Challenge Patrimoine, estimant qu’ils “apportent chacun une contribution unique à la riche identité culturelle de la Belgique”, détaille un communiqué mardi.

Ont donc été nommés au Challenge 2025 les sgraffites de la Maison dorée à Charleroi, le Palais chinois et des Pays de la Route de la Soie à Laeken, la glacière du cimetière Bedford House à Ypres, les tableaux de coquillages de l’Institut des Sciences naturelles de Bruxelles, le Pavillon Renaissance de Mons, le bassin Art déco de l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers, les pièces de collection d’Elisabeth D’Aubreby Van Swae au Musée de la mode à Hasselt et les bas-reliefs en albâtre du Château de Gaasbeek.

L’objectif de ce concours soutenu par la Loterie nationale est de préserver et de revaloriser le patrimoine national, à mettre en lumière les trésors patrimoniaux qui méritent une attention particulière, tout en impliquant activement la population belge dans leur protection. Parallèlement au Challenge, le public pourra dès ce mardi voter pour son trésor patrimonial préféré via le site web officiel.

Les précédents lauréats du Challenge Patrimoine ont bénéficié d’un accompagnement concret pour la restauration et la conservation. C’est le cas notamment de l’intérieur de la chapelle funéraire de Rubens à Anvers (2021), de la statue de Notre-Dame des malades à Tournai (2022), du tableau La Prédication de Saint Jean-Baptiste d’Alost (2023) et des tableaux en carreaux de faïence de la Maison Picarde à Mouscron (2024). La période de vote s’ouvre ce 21 octobre et se poursuivra jusqu’au 1er février 2026, après quoi les votes seront combinés à l’évaluation d’un jury. Le gagnant sera annoncé le 10 février 2026. Un budget initial de 25.000 euros est prévu pour le lauréat

Belga