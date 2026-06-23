Deux prévenus condamnés pour les tirs de Forest demandent une réduction de peine

La cour d’appel de Bruxelles a entendu mardi la défense de deux prévenus qui demandent une réduction de leur condamnation à 14 ans d’emprisonnement pour les coups de feu tirés à l’arme automatique dans la nuit du 12 au 13 mars 2024 depuis la place Saint-Antoine à Forest. Ces tirs ont fait trois blessés et le tribunal de première instance a qualifié les faits de tentative d’assassinat dans son jugement prononcé le 27 janvier 2026.

Sur les quatre jeunes condamnés en première instance, deux prévenus sont passés mardi à l’audience pour demander une réduction de leurs peines et arriver “à quelque chose de viable”. L’un de ces deux jeunes, âgé de 23 ans, cumule actuellement 21 ans de détention.

En première instance, le tribunal de Bruxelles n’a pas reconnu d’unité d’intention entre les faits qui lui ont valu trois condamnations différentes, prononcées à Bruges puis à Bruxelles. Pourtant, l’ensemble des faits (détention de munitions, recel, tentative de vol, tirs à l’arme automatique) doit se lire avec une certaine continuité et dans une période infractionnelle continue, a plaidé Me Mélanie Bosmans mardi. Elle demande à la cour d’appel de réduire la condamnation de son client à 13 ou 14 ans de détention au total, plutôt que 21 ans, vu son âge et sa situation financière.

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Le deuxième prévenu entendu mardi a également demandé une réduction de peine, mais également une requalification des faits en coups et blessures, sans retenir l’intention homicide inscrite dans le premier jugement. Les trois victimes des tirs n’étaient pas des victimes directes, a plaidé l’avocat de ce prévenu, insistant sur la direction des balles tirées à l’arme automatique. Un troisième prévenu, également condamné à 14 ans en première instance, sera entendu mercredi par la 14e chambre d’appel, qui devrait ensuite prendre l’affaire en délibéré.

Belga