Deux personnes blessées à l’arme blanche sur le boulevard du Midi

Deux personnes ont été blessées à l’arme blanche dans la nuit de vendredi à samedi sur le boulevard du Midi à Bruxelles, selon la police locale. Les victimes ne sont pas en danger de mort et la police a appréhendé un suspect. Les circonstances exactes des faits n’ont pas encore été établis.

Un incident impliquant une arme blanche s’est déroulé sur le boulevard du Midi peu avant minuit le 13 février, a déclaré la porte-parole de la police Ilse Van de Keere. “Deux personnes ont été blessées après avoir reçu des coups de couteau. Les services d’urgence sont immédiatement intervenus sur place. Par mesure de précaution, le trafic des trams a été interrompu pendant environ deux heures. Une zone de sécurité a également été mise en place afin que les services d’intervention puissent mener à bien leur travail en toute sécurité.”

Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital.

“Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’incident“, ajoute la porte-parole. Aucune autre information n’a été communiquée dans l’intérêt de l’enquête.

Belga – Photo : Belga