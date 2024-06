Deux morts et trois blessés à Saint-Gilles : ”Il y a des groupes qui font la loi, on ne sait presque plus sortir de chez nous”

Au petit matin, entre 1h et 2h, devant un café de la rue Argonne, près de la gare du Midi, des coups de feu ont retenti, faisant deux morts et trois blessés. Un bilan qui pourrait s’alourdir et des riverains qui se plaignent de l’insécurité croissante dans le quartier: “Ils font la loi, on ne sait presque plus sortir de chez nous”

■ Marine Guiet était sur place: explications dans le 12h30

Peu de temps après les tirs, la police est venue prévenir le bourgmestre pour lui annoncer le drame. Deux personnes ont perdu la vie, une personne est blessée légèrement et deux autres sont dans un état critique. Ainsi, le bilan pourrait malheureusement s’alourdir, “on va voir quel sera le bilan final de cet épisode tragique“. Les deux victimes tuées sur le coup seraient des victimes accidentelles. Il s’agirait d’un homme et d’une femme.

Selon des témoins interrogés par Bruzz, les agresseurs seraient arrivés en scooter et auraient tiré en direction de la terrasse du café taverne Astoria. Ils auraient également été repérés un peu plus tôt dans la journée, en raison de leur comportement suspect.

Un règlement de comptes lié à la drogue

Selon un des habitants, de la drogue aurait été vendue à l’intérieur du café le mois dernier, ce qui aurait expliqué les tirs avec une arme automatique.

“On sait qu’il y a du deal, du crack qui est opéré ici dans le bas de la rue de Mérode. C’est vrai que c’est un double phénomène. C’est un deal de rue qui fait peur aux gens et surtout ce sont des consommateurs dans une grande précarité qui remontent et descendent dans la commune pour obtenir de la menue monnaie pour pouvoir prendre la dose suivante“, explique le Bourgmestre.

Jean Spinette met aussi en avant, les efforts des forces de l’ordre face à ce problème grandissant. ” Là, on est en train de mener des opérations et on a bientôt des bilans à livrer sur des opérations avec la police de Bruxelles Midi et la police de Bruxelles avec de très nombreuses arrestations et de nombreuses quantités de drogue“.

Ca.Pa. / image: Caravaggio Média