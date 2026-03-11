Deux hommes condamnés pour le vol de trois Maserati dans les parkings de Brussels Airport

Deux hommes ayant volé ensemble trois Maserati dans les parkings de Brussels Airport ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à, respectivement, une peine de travail de 200 heures ainsi qu’à une peine de trois ans d’emprisonnement. Les voitures de luxe ont chaque fois été retrouvées en France après les faits et auraient, selon le parquet, très probablement été utilisées pour commettre des délits.

Les deux hommes ont à chaque fois agi dans les parkings de l’aéroport. Ils y ont dérobé à trois reprises une Maserati Levante. Les véhicules ont été retrouvés quelques jours après les vols en France, avec dans chaque voiture un extincteur vidé. Les prévenus avaient néanmoins été filmés par les caméras de surveillance de l’aéroport lors de l’un des vols, le 22 mai. La police a rapidement pu identifier les deux suspects.

Un seul des deux prévenus s’est présenté devant le tribunal et y a fait des aveux. Le parquet avait requis à son encontre une peine de travail de 250 heures, tandis qu’une peine de prison de 40 mois avait été demandée pour le prévenu absent. La défense du prévenu présent avait plaidé la suspension du prononcé mais le tribunal l’a finalement condamné à une peine de travail de 200 heures. S’il ne l’exécute pas correctement, il encourra une peine de prison de 15 mois. L’homme qui a fait défaut a, lui, écopé de trois ans de prison.

Belga – Photo : Alexandre Prévot