Deux blessés dans un incendie de cave à Molenbeek-Saint-Jean

Deux personnes ont été blessées mercredi après-midi dans un incendie de cave à Molenbeek-Saint-Jean, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Les deux victimes ont inhalé des fumées : l’une a pu être soignée sur place, tandis que l’autre a été transportée à l’hôpital. En raison du sinistre, l’immeuble de trois étages est devenu inhabitable.

L’incendie s’est déclaré vers 13h00 dans un bâtiment situé rue Ribaucourt. À l’arrivée des secours, il s’agissait d’un violent feu de cave dégageant une importante quantité de fumée.

“L’évacuation de l’immeuble était déjà en cours, mais nos équipes ont encore dû secourir une personne à l’intérieur à l’aide d’un masque à oxygène“, explique le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. “Cette personne avait inhalé des fumées et a dû être transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins. Une seconde personne, également incommodée par la fumée, a pu être prise en charge sur place.”

La cause exacte de l’incendie reste à déterminer, mais elle serait vraisemblablement d’origine électrique, selon le porte-parole.

“Nous avons éprouvé de grandes difficultés à atteindre le foyer de l’incendie, car la cave était encombrée de nombreux objets“, poursuit Walter Derieuw. “Les équipes de Search & Rescue ont également dû forcer plusieurs portes pour accéder aux différents espaces.”

En raison de l’incendie, l’alimentation électrique du bâtiment a été coupée. Le logement est dès lors au moins temporairement inhabitable, concluent les pompiers.

Avec Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles