Deux appartements inhabitables à Bruxelles à la suite d’un incendie

Un incendie s’est déclaré jeudi soir dans un immeuble à appartements situé rue Bodeghem à Bruxelles. Personne n’a été blessé, mais deux appartements sont temporairement inhabitables, selon les pompiers de Bruxelles.

L’incendie s’est déclaré vers 22h00 dans la cuisine d’un appartement situé au troisième étage, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “Plus tôt dans la soirée, l’habitant avait laissé une casserole d’huile sur le feu et avait éteint le petit incendie lui-même, mais le feu s’était probablement propagé jusqu’à la hotte, ce qu’il n’avait pas remarqué, et il y a couvé. Deux heures plus tard, des flammes sont sorties de la hotte et le feu s’est propagé au grenier et au toit”, a-t-il expliqué.

Il n’y avait pas de détecteurs de fumée dans le bâtiment, mais les habitants ont pu se mettre en sécurité. Ils sont tous indemnes et les pompiers sont parvenus à éteindre l’incendie. “L’appartement du troisième étage a subi des dégâts en raison du feu, et celui du deuxième étage a subi des dégâts en raison des eaux d’extinction”, a poursuivi le porte-parole.

Dans ces deux appartements, l’alimentation en gaz et en électricité a été coupée. Ils sont inhabitables. Leurs occupants ont été pris en charge par la police et la commune. Les pompiers rappellent une fois de plus l’importance des détecteurs de fumée, obligatoires dans toute la Région bruxelloise, et ils conseillent de toujours appeler les pompiers, même si un incendie semble de prime abord maîtrisé. “Nous pouvons prendre le relais pour continuer à éteindre le feu et nous pouvons utiliser nos caméras thermiques pour vérifier si quelque chose couve encore quelque part, comme c’était le cas ici”, a déclaré Walter Derieuw.

Belga – Photos : Pompiers de Bruxelles