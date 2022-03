Des visiteurs dans les coulisses du Palais de Justice : les visites guidées reprennent prochainement

La reprise des visites a été annoncée lors d’un événement ce mardi.

Elles avaient été arrêtées au début de la crise sanitaire, mais reprendront le samedi 9 avril : le Palais de Justice de Bruxelles accueillera à nouveau des visiteurs dans le cadre de visites guidées. C’est ce qu’ont annoncé ce matin, lors d’un événement conjoint, le secrétaire d’Etat fédéral à la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel (MR), le secrétaire d’Etat bruxellois au Patrimoine, et Pascal Smet (one.brussels).

“La demande d’améliorer l’accessibilité du Palais de Justice aux visiteurs ne datait pas d’hier. Dans le courant de l’année dernière, la Région bruxelloise, conjointement avec la Cour de cassation, a pris l’initiative, au niveau politique, de rassembler tous les protagonistes autour de la table. . Le secrétaire d’État chargé de la Régie des Bâtiments et la Régie n’ont pas hésité une seconde à participer. La Régie des Bâtiments a rédigé la convention fixant les modalités pratiques. Il en résulte aujourd’hui une belle collaboration voyant la Régie des Bâtiments, le SPF Justice, la Cour de cassation et la Région de Bruxelles-Capitale (via urban.brussels et visit.brussels) travailler main dans la main“, relate Pascal Smet.

Le Palais de Justice de Bruxelles fait partie de notre héritage commun, mais peu de gens ont pu le visiter aussi de l’intérieur, ce à quoi nous avons voulu remédier ! L’ouverture de notre patrimoine est un pilier essentiel de ma politique.

Une architecture si particulière

L’occasion pour les visiteurs de repartir à la découverte de l’histoire et de l’architecture de ce bâtiment mythique du paysage bruxelloise.

Outre les visites de groupe sous réservation, “les visiteurs individuels peuvent désormais participer chaque mercredi et samedi à une visite guidée sous l’accompagnement des associations de guides Korei Guided Tours et Arkadia“, explique Pascal Smet, qui a dégagé via l’intermédiaire d’Urban.Brussels une enveloppe de 30.000 euros pour mener à bien les visites guidées.

