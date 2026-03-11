Des travaux d’égouttage à l’origine d’odeurs inhabituelles à Saint-Gilles et Uccle

Les odeurs inhabituelles signalées par plusieurs riverains sur les communes bruxelloises de Saint-Gilles et d’Uccle sont causées par des travaux d’égouttage de Vivaqua, ont indiqué les pompiers de Bruxelles mardi soir. Les pompiers invitent les habitants à ne pas appeler le 112 pour ces nuisances afin de garder les lignes disponibles pour les véritables urgences.

L’odeur est perceptible dans les environs de la rue Engeland à Uccle, et dans les rues d’Espagne, d’Irlande et du Portugal à Saint-Gilles.

“La centrale d’urgence 112 reçoit actuellement plusieurs appels de citoyens inquiets signalant une odeur inhabituelle et craignant une éventuelle fuite de gaz”, a indiqué le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw. “Après vérification, il apparaît que cette nuisance olfactive est liée à des travaux d’égouttage réalisés par Vivaqua”, a-t-il ajouté.

Les pompiers précisent que ces travaux ont été annoncés préalablement et des flyers ont été distribués dans les quartiers concernés. Des informations sont également disponibles sur le site internet de Vivaqua.

“Il n’y a aucun danger pour la population”, ont précisé les pompiers. “Nous remercions les riverains pour leur compréhension.”

