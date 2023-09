Des toilettes pour raconter des maladies invisibles et méconnues

Exposition étonnante dans la galerie de la Reine: des toilettes sont transformées en oeuvre d’art pour briser les tabous sur des maladies invisibles et souvent méconnues que sont les Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Plus de 30.000 Belges en souffrent, une situation difficile à vivre au quotidien qui vient bouleverser vie professionnelle, scolaire et personnelle. Pour “Toilet Tales”, de jeunes artistes belges se sont inspirés de témoignages de patients atteints de MICI pour créer des œuvres originales qui traduisent les histoires et les espoirs de ces patients. Des codes QR sur le lieu de l’exposition mènent directement au podcast regroupant les témoignages.

Huit jeunes artistes belges renommés – Anthea Missy, Amandine Lesay, Kitsune Jolene, Patrick Croes, Pink Painter, Samuel, Toska et VHML – avec la mobilisation des deux associations de patients, asbl Crohn-RCUH et CCV-vzw, en collaboration avec AbbVie exposent ces toilettes à observer attentivement dès ce 21 septembre et jusqu’au 24 septembre dans la Galerie de la Reine. L’accès est libre et gratuit.

■ Reportage de Camille Paillaud et Nicolas Scheenaerts