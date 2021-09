Des tests PCR gratuits pour les Bruxellois qui se font vacciner jusqu’au 31 octobre

Cela devrait rendre le vaccin plus attrayant alors même que le Covid Safe Ticket sera étendu à différents secteurs dès le 1er octobre dans la capitale.

Ce mardi, la Commission communautaire commune (Cocom), en charge de la campagne de vaccination à Bruxelles, a fait le point sur la situation épidémiologique en Région bruxelloise lors de son traditionnel point presse hebdomadaire.

Un test pour chaque dose

Elle annonce que des tests PCR seront offerts aux personnes qui décident de se faire vacciner entre le 16 septembre et le 31 octobre. Un test pour chaque dose. Si le vaccin requiert deux doses, il y aura donc deux tests gratuits, à réaliser jusque 15 jours après l’injection. Un seul test sera offert pour les personnes qui choisissent de se faire vacciner avec le Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu’une dose. La personne pourra se rendre dans un des huit centres de test bruxellois, sur présentation de sa carte de vaccination.

Dès le 1er octobre, le pass sanitaire (Covid Safe Ticket) sera étendu dans plusieurs secteurs de la Région. Or, toute personne qui a été complètement vaccinée doit encore attendre deux semaines après le vaccin pour que le Covid Safe Ticket soit valide. La mesure permet donc de combler cette période après la vaccination.

Une manière aussi d’encourager les Bruxellois.es à se faire vacciner alors que la capitale est toujours à la traine par rapport au reste du pays. Aujourd’hui, 64% de la population bruxelloise de plus de 18 ans a reçu une première dose de vaccin. 67% des Bruxellois sont entièrement vaccinés. En comparaison, la Flandre est à plus de 90%. La Wallonie arrive autour des 80%.

La Cocom poursuit également ses actions ciblées (vacci-bus, vaccination dans les magasins, les gares, sur les campus, etc.) pour toucher les populations les plus jeunes. A Bruxelles, seuls 60% de la population des 35-44 ans sont vaccinés contre 88% en Flandre et 75% en Wallonie. Le chiffre diminue encore pour les catégories plus jeunes. A peine la moitié des 25-34 est entièrement vaccinée. 41% pour les 18-24 ans et 22% pour les mineurs.

Au total, plus de 1.300.000 doses ont été administrées à Bruxelles depuis le début de la campagne de vaccination.

Une troisième dose ?

Depuis la semaine dernière, les personnes immunodéprimées ont, quant à elles, reçu une convocation pour une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Inge Neven, responsable du service Hygiène à la Cocom, indique aujourd’hui qu’une “petite centaine de personnes” s’est déjà inscrite pour se faire vacciner une troisième fois.

Ce mardi, le Conseil supérieur de la Santé a donné, quant à lui, son feu vert pour l’administration d’une troisième dose à tous les résidents des maisons de repos et à toutes les personnes de plus de 85 ans. La décision n’a pas encore été validée par les différents ministres de la Santé. Ils devront trancher sur la question ce mercredi.

De son côté, la Cocom se dite prête en cas de décision positive des ministres. “Nous avons plusieurs éléments décentralisés pour les vacciner. Et dans les maisons de repos, les médecins coordinateurs peuvent toujours nous commander des doses de vaccin”, déclare Inge Neven.

Des contrôles renforcés

La Cocom rappelle enfin que dès le 1er octobre, le format papier du Formulaire de Localisation du Passager (PLF), que les voyageurs doivent remplir pour entrer en Belgique, sera abandonné au profit du format numérique uniquement.

Les contrôles aux frontières seront également renforcés pour tous les voyageurs qui reviennent d’une zone rouge. Les règles de testing et de quarantaine seront encore plus sévères à Bruxelles pour toutes les personnes revenant d’une zone rouge et qui ne sont pas vaccinées. La Région compte en effet augmenter le nombre d’agents pour le suivi du tracing et de la quarantaine.

