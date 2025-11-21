Des procès fictifs de Cléopâtre ou du Joker organisés au cœur du Palais de Justice de Bruxelles

Le 27 novembre, la Cour d’Appel de Bruxelles se transformera en véritable scène judiciaire pour accueillir la première édition des Procès Fictifs de Felobel, une initiative dédiée à la prise de parole des jeunes en Belgique.

Douze jeunes orateurs et oratrices auront l’opportunité de prendre place à la barre du Palais de Justice pour un exercice d’éloquence grandeur nature. Les participants endosseront le rôle d’avocat ou de procureur, pour faire le procès de trois figures iconiques : Thanos, Cléopâtre et le Joker.

Cette expérience immersive vise à rendre la justice plus accessible et à sensibiliser les jeunes à ses enjeux sociétaux. Accompagnés par Felobel, les participants ont suivi plusieurs formations : construction d’arguments, découverte du fonctionnement du système judiciaire, prise de parole, techniques de persuasion… À l’issue de ce parcours, ils défendront leur cause devant un jury de renom et un public de plus de 250 personnes.

L’événement est gratuit mais il faut s’inscrire au préalable. Il se déroulera au à la Cour d’appel du Palais de Justice de Bruxelles, le 27 novembre à 18h30.

