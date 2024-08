Des photos d’avions au plus près: 20 “spotters” invités sur le tarmac de l’aéroport

Direction l’aéroport mais pas pour prendre l’avion: pour les regarder. C’est la passion de ceux qu’on appelle des “spotters”, qui guettent les belles carlingues et les gros réacteurs. Aujourd’hui, l’aéroport national leur ouvrait ses pistes pour la septième édition de son “Spotters’ Day”. Vingt photographes passionnés d’aviation ont pu vivre une journée unique sur le tarmac pour prendre des photos à proximité des pistes et profiter d’une immersion au coeur des opérations cargo.

■ Reportage Camille Tang Quynh, Béatrice Broutout

Depuis des années, nombreux sont les passionnés qui se rendent à Bruxelles Airport pour admirer et photographier les avions. Le grand nombre de compagnies aériennes (plus de 70 au total), les livraisons spéciales ou encore les opérations de Brussels Airport attirent mêmes des spotters depuis l’étranger. Depuis 2018, deux plateformes d’observation – situées à côté de l’aéroport – ont été mises à disposition des spotters, offrant une vue imprenable sur les pistes et d’oùils peuvent photographier en toute sécurité.

À l’issue d’un concours auquel ont participé plus de 300 passionnés d’aviation, vingt gagnants ont été invités à ce septième “Spotters’ Day”. D’abord escortés sur le tarmac et rassemblés dans une zone sécurisée, les spotters ont pu photographier les avions aux abords des pistes, immortalisant le décollage et l’atterrissage de leurs engins préférés. Plusieurs avions dotés d’une livrée spéciale sont passés pour l’occasion, notamment la livrée “Formule 1” d’Etihad Airways et la livrée “Barcelona” de Vueling.

Ces mêmes passionnés ont ensuite visité le hangar de la compagnie aérienne Brussels Airlines, leur permettant d’étoffer leurs connaissances sur l’entretien des avions tout en en admirant plusieurs de très près. La journée s’est terminée par la visite du site cargo de l’aéroport, où les privilégiés ont pu assister à une démonstration du nouvel équipement électrique de manutention au sol de DHL.