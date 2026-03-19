Des perturbations constatées sur les réseaux Internet fixe et mobile chez Proximus

De nombreux clients de Proximus ont signalé jeudi matin des problèmes pour se connecter à Internet sur le réseau de l’opérateur télécom. L’entreprise confirme à Belga que ses équipes techniques travaillent à comprendre l’origine de ces perturbations et à rétablir la situation au plus vite.

Les clients Proximus peuvent encore expérimenter des problèmes de connexion, tant via leur ligne fixe que sur leur GSM, a encore confirmé l’opérateur.

Il n’est toutefois pas encore possible de déterminer quand la situation pourra être totalement rétablie, a précisé le porte-parole de Proximus, Haroun Fenaux.

Belga