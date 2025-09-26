Des peines de 40 mois et 8 ans de prison pour l’importation de 547 kg de méthamphétamine

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi deux hommes à des peines de prison respectives de 40 mois et huit ans de prison pour l’importation de 547 kilogrammes de méthamphétamine.

Il s’agissait à l’époque de l’une des plus importantes cargaisons de cette drogue saisie en Belgique. L’enquête a débuté en juin 2024 grâce à des informations policières internationales faisant état de l’acheminement d’un conteneur renfermant plusieurs centaines de kilogrammes de méthamphétamine vers la Belgique en provenance du Mexique. Les documents de transport du conteneur indiquaient qu’il était destiné à une entreprise de construction bruxelloise et qu’il devait être livré à Kinrooi (Limbourg).

Le conteneur est arrivé le 26 juin au port d’Anvers et a finalement été livré à son point de chute final le 18 juillet. Lors de la fouille, les enquêteurs ont découvert un aimant industriel de plusieurs tonnes qui contenait 547 kilos de méthamphétamine. L’entrepôt où a été livré le conteneur avait été loué à un sexagénaire, qui a déclaré que c’est le dirigeant de l’entreprise à laquelle était destinée la drogue, un quinquagénaire bruxellois, qui lui avait demandé de louer le bâtiment.

En juin dernier, le parquet avait requis 40 mois de prison pour le locataire de l’entrepôt et huit ans de réclusion pour le chef de l’entreprise de construction. Le téléphone de ce dernier contenait des conversations relatives au conteneur, mais aussi à d’autres faits de trafic de stupéfiants. La défense des deux suspects avait demandé l’acquittement, estimant que l’enquête dans le dossier était beaucoup trop sommaire et laissait trop de questions sans réponse.

Le tribunal n’a pas suivi ces arguments et a condamné le locataire de l’entrepôt à une peine de 40 mois de prison et l’entrepreneur bruxellois à huit ans de réclusion. Le tribunal a aussi ordonné l’arrestation immédiate de ce dernier.

