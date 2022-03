Des “job days” organisés dans la galerie Anspach pour employeurs et chercheurs d’emploi

Ces jeudi et vendredi, des speedating sont organisés pour les chercheurs d’emplois et les exploitants de commerces et d’horeca de la capitale. L’événement se tient au coeur de la galerie Anspach, dans le centre ville de Bruxelles, et est organisé par Actiris et Shopera.

La crise sanitaire a complexifié le marché du travail dans la capitale. Pour certains employeurs, il est de plus en plus difficile d’attirer du personnel expérimenté.

► Reportage de Léa Giagnorio, Loïc Bourlard et Pierre Delmée