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Anderlecht : des douilles découvertes après des coups de feu à Saint-Guidon

La police a ouvert une enquête après des coups de feu signalés dans la nuit de dimanche à lundi au Cours Saint-Guidon à Anderlecht, a indiqué lundi la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-GiIles/Forest).

Les services de police ont été appelés vers 01h30 pour des détonations. À leur arrivée sur place, les agents ont découvert deux douilles, mais n’ont trouvé ni victime, ni suspect. Aucun autre élément n’a été communiqué à ce stade concernant les circonstances des faits ou un éventuel mobile. Les constatations d’usage ont été effectuées sur place.

L’enquête est en cours afin de déterminer le déroulement exact des faits et d’identifier le ou les auteurs.

►Lire aussi | Deux personnes se présentent à la police après des coups de feu à Anderlecht

Belga

 

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