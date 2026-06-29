Deux personnes se présentent à la police après des coups de feu à Anderlecht

Une fusillade s’est produite dimanche soir dans la rue Georges Moreau à Anderlecht. C’est ce qu’a confirmé la police locale de la zone Sud (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest). L’incident n’a fait aucun blessé.

Deux personnes se sont présentées d’elles-mêmes au commissariat de police d’Anderlecht après une fusillade survenue dimanche soir dans la rue Georges Moreau, a indiqué lundi la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest).

Les services de police ont été appelés vers 22h00 pour un incident impliquant des coups de feu. À leur arrivée sur place, les policiers ont découvert plusieurs douilles, mais n’ont trouvé ni auteur présumé ni victime.

Les deux victimes se sont ensuite présentées de leur propre initiative au commissariat d’Anderlecht, précise la police. Aucun autre détail n’a été communiqué quant à leur état de santé ou aux circonstances des faits.

L’enquête est toujours en cours afin de déterminer les circonstances exactes de la fusillade et d’identifier le ou les auteurs.

Belga