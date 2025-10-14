Manifestation nationale : Bruxelles Mobilité: “Ne venez pas en voiture à Bruxelles et évitez le centre”

Bruxelles Mobilité conseille de ne pas se rendre en voiture à Bruxelles ce mardi. Pour ceux qui n’ont pas d’autre choix, il est préférable d’éviter le centre-ville et les grands axes d’accès.

“Énumérer toutes les rues où il y a des problèmes n’a pas de sens, car la circulation est complètement paralysée”, explique un porte-parole de Bruxelles Mobilité. Les syndicats manifestent à Bruxelles lors de cette journée nationale d’action pour protester contre la politique du gouvernement. Une forte affluence est attendue.

Pas de perturbation du trafic ferroviaire

Les trains circulent normalement mardi, jour de la manifestation nationale qui doit réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes à Bruxelles. Les syndicats ferroviaires n’ont pas déposé de préavis de grève et aucune action spontanée n’a eu lieu, a indiqué la SNCB à Belga. La société de chemins de fer a mis en service 12 trains supplémentaires à destination de Bruxelles mardi matin. La SNCB recommande aux voyageurs de préparer leur déplacement via le planificateur de voyage disponible sur l’application ou le site de la société. Cela permet d’éviter les afflux majeurs de voyageurs dans les trains. Le début de la manifestation est prévu mardi vers 10h à la gare de Bruxelles-Nord. La manifestation doit se terminer vers 14h Gare du Midi.

Les sages-femmes de l’hôpital Saint-Pierre ont répondu nombreuses à ce mouvement de protestation sociale.

Des dizaines de milliers de personnes attendues

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles mardi matin, à l’appel du front commun syndical, pour une “manifestation nationale” contre diverses mesures décidées par le gouvernement fédéral “Arizona”.

Les revendications portées par les trois grands syndicats (CSC, FGTB et CGSLB) sont principalement socio-économiques: emplois de qualité et pensions justes. Alors que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d’annoncer des économies tous azimuts, des enseignants de tout le pays sont aussi attendus en nombre dans les rues de la capitale.

Transports perturbés

Si la SNCB a annoncé la mise en service de 12 trains supplémentaires à destination de Bruxelles mardi matin, pour permettre aux manifestants de rejoindre la capitale, les réseaux du Tec, de la Stib et de De Lijn sont, eux, fortement perturbés.

A 7h00, la Stib annonçait que les lignes suivantes roulaient:

METRO: lignes 1 et 5

TRAM: lignes 4, 7, 8, 10, 82, 92, 93 (ne circule qu’entre Stade et Parc)

BUS: lignes 12, 14, 36, 46, 53, 59, 71, 73, 87 (prolongée vers Etangs Noirs, 95

Le fonctionnement des aéroports sera aussi touché par le mouvement de grogne: tous les vols au départ et au moins la moitié des vols à destination du Brussels Airport programmés ce mardi sont annulés alors qu’à Charleroi, ce sont tous les vols au départ et à destination de l’aéroport wallon qui sont annulés.

La police bruxelloise déconseille de se rendre dans la capitale en voiture ce mardi et singulièrement dans les secteurs concernés par le trajet de la manifestation (Gare du Nord – boulevard Roi Albert II – boulevard du Jardin Botanique – boulevard Pachéco – boulevard de Berlaimont – boulevard de l’Impératrice – boulevard de l’Empereur – rue des Alexiens – rue des Bogards – boulevard Maurice Lemonnier – boulevard du Midi (Esplanade de l’Europe) – Gare du Midi). Les manifestants devraient se rassembler pour 10h00 près de la gare du Nord avant de s’élancer vers 10h45 en direction de la gare du Midi. Des prises de parole des syndicats et d’acteurs de la société civile sont prévues avant le départ du cortège.

