Des distributeurs automatiques de frites bientôt installés à Bruxelles

L’entreprise belge Fries & Go, fondée par Yoko Uhoda et Arianne Polis, va installer plusieurs distributeurs automatiques de frites à Bruxelles, selon une information de Bruzz.

Après des premiers lancements à Liège, Bruges et près de l’aéroport de Zaventem, 26 nouvelles machines sont prévues cette année, dont la moitié dans la capitale (notamment à Brussels Expo et à La Madeleine).

Le concept : des frites fraîches, doublement cuites sur place, prêtes en 35 secondes pour 3,50 €. Chaque machine contient un congélateur et deux friteuses.

Disponibles 24h/24, ces automates veulent séduire une ville où les distributeurs restent rares, malgré leur popularité dans d’autres grandes villes européennes. Les premières installations bruxelloises sont attendues en mars.

Rédaction