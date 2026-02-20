 Aller au contenu principal
BX1

Des distributeurs automatiques de frites bientôt installés à Bruxelles

L’entreprise belge Fries & Go, fondée par Yoko Uhoda et Arianne Polis, va installer plusieurs distributeurs automatiques de frites à Bruxelles, selon une information de Bruzz.

Après des premiers lancements à Liège, Bruges et près de l’aéroport de Zaventem, 26 nouvelles machines sont prévues cette année, dont la moitié dans la capitale (notamment à Brussels Expo et à La Madeleine).

Le concept : des frites fraîches, doublement cuites sur place, prêtes en 35 secondes pour 3,50 €. Chaque machine contient un congélateur et deux friteuses.

Disponibles 24h/24, ces automates veulent séduire une ville où les distributeurs restent rares, malgré leur popularité dans d’autres grandes villes européennes. Les premières installations bruxelloises sont attendues en mars.

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales