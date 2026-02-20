Des coups de feu tirés à Molenbeek-Saint-Jean

Des coups de feu ont été tirés vendredi après-midi dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Ouest. Aucun blessé n’est à signaler pour le moment.

“Nous avons reçu un appel d’un citoyen vers 14h00 pour des coups de feu dans les environs de la rue Alphonse Vandenpereboom et de la station de métro Étangs Noirs“, a indiqué la police locale. “Sur place, des douilles ont été trouvées et un impact a été constaté.”

Le parquet de Bruxelles a été mis au courant et a ouvert une enquête. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un expert en balistique se sont rendus sur place.

Belga