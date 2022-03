Des chercheurs de l’UCLouvain simuleront une mission martienne dans le désert de l’Utah

Le but de ce voyage dans le désert de l’Utah est de se rapprocher au maximum des conditions de vie que l’on retrouve sur Mars afin d’y mener des expériences scientifiques.

Huit chercheurs de l’UCLouvain, parmi lesquelles des étudiants en Master ou des doctorants en biologie, ingénieur civil ou encore biochimie, s’envoleront dès ce vendredi pour le désert de l’Utah. Parmi ces chercheurs, il y a Cheyenne Chamart, étudiante en première année de Master de bio-ingénierie.

Aux États-Unis, la jeune femme va mener des expériences sur la croissance de plantes dans un sol aride, comme c’est le cas sur Mars. Le but est “trouver des moyens de subsister et de trouver de la nourriture pour l’équipage“. Il faut également comprendre comment un “équipage de huit personnes fait pour gérer les conflits, pour s’adapter à un tout nouvel environnement et vivre en communauté“.

Des expériences différentes mais complémentaires

Les huit membres de l’équipage ont des expériences différentes mais complémentaires à réaliser. Parmi elles, on retrouve également des analyses sur “comment traiter une fracture ouverte sur Mars ?”, dont le but est de comprendre comment des personnes qui n’ont pas de formation médicale pourraient utiliser un fixateur externe afin de réparer des fractures. Autre expérience : l’élevage des insectes. Ils constituent un moyen nutritif pour les êtres humains et nécessitent peu de ressources.

L’Utah, des conditions proches de Mars

Une fois les membres de l’équipage à bord de la station, ils effectueront des simulations dans les mêmes conditions de travail que s’ils étaient sur la planète Mars, avec notamment le port d’un scaphandre.

Il s’agit de la 10e mission de l’UCLouvain. Les chercheurs partiront ce vendredi 25 mars afin de débuter les expériences deux jours plus tard.

■ Interview de Cheyenne Chamart, réalisée par Murielle Berck et Jim Moscovics