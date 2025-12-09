Des bulletins blancs remis aux élèves du Collège Matteo Ricci pour contester les mesures du gouvernement

Un bulletin blanc en guise de protestation de la part des professeurs du Collège Matteo Ricci à Anderlecht. Les mesures annoncées par la ministre Glatigny avaient pris la place des points, rapporte La Capitale.

Sur ce faux bulletin figuraient des mentions comme : diminution des moyens pour l’enseignement différencié, fin des sorties et voyages scolaires, ou encore hausse de la charge de travail des professeurs. Une manière pour l’équipe éducative de dénoncer une réforme qu’elle juge « brutale » et néfaste pour les élèves.

Le collège jésuite n’est pas le premier à agir ainsi : d’autres écoles, comme l’Institut de la Providence à Woluwe-Saint-Lambert ou le Lycée Martin V à Louvain-la-Neuve, avaient déjà utilisé le bulletin blanc comme geste symbolique ces derniers mois.

Au Collège Matteo Ricci, beaucoup d’élèves ont été surpris, parfois choqués. Mais les professeurs affirment avoir profité de ce moment pour expliquer la démarche et ouvrir le débat sur leur contestation et l’impact concret de ces mesures, choses que les élèves ignoraient parfois.

Un moment d’échange avec l’équipe éducative est prévu avec les parents ce jeudi afin de détailler les enjeux et d’expliquer la démarche. Les feedbacks sont reportés d’une semaine, les vrais bulletins tomberont bien le 18 décembre, avec les notes et les commentaires.

Du côté de la ministre Glatigny, la réaction est ferme : détourner les bulletins de leur finalité est, selon elle, une atteinte à la qualité des apprentissages. Elle indique que la remise des évaluations est considéré comme une mission essentielle. Son cabinet rappelle que les enseignants disposent d’autres espaces pour exprimer leurs revendications, et déplore que des élèves soient placés , je cite, au cœur d’un rapport de force qui ne les concerne pas.

Les professeurs, eux, assument pleinement leur geste. Ils étaient conscients du caractère radical de l’action, mais estiment qu’il était nécessaire de marquer les esprits pour exprimer leur inquiétude et défendre les conditions d’apprentissage des élèves.

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles