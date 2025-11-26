Des Bruxelloises parmi les lauréats du classement 30 Under 30 de Forbes Belgique

Remco Evenepoel, Lotte Kopecky, Angèle, Mentissa et Éléonore Simonet font partie des trente lauréats du second classement “30 Under 30” de Forbes Belgique, communique, mercredi, la version belge du célèbre magazine américain.

Depuis plus de dix ans, ce classement de Forbes est une référence mondiale célébrant les jeunes leaders qui ont un impact important dans le monde. C’est la seconde fois que l’initiative est menée en Belgique, après une première édition qui avait distingué l’artiste-interprète Lous and the Yakuzas, le footballeur Mario Stroeykens, l’activiste pour la justice climatique Adélaïde Charlier, l’athlète en fauteuil Léa Bayekula ou encore la chanteuse Héléna Bailly et le DJ Henri PFR.

Comme l’an dernier, la liste 2025 met en lumière 30 jeunes entrepreneurs, scientifiques, créatifs et leaders belges de moins de 30 ans “qui ne se contentent pas d’exceller dans leur domaine, mais qui contribuent aussi à l’essor économique et social de la Belgique et au-delà”, souligne Forbes Belgique.

Parmi les lauréats, on retrouve les auteures-compositrices-interprètes Angèle et Mentissa, les cyclistes Remco Evenepoel et Lotte Kopecky, le fondateur de Fresheo Marvin Ndiaye, le Diable Rouge Jérémy Doku, le pianiste (et finaliste du Concours Reine Elisabeth) Valère Burnon ou encore la fashion designer Marie Adam-Leenaerdt. On peut également citer Eléonore Simonet, la ministre fédérale des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, le coureur automobile Dries Vanthoor, les shorttrackeurs Hanne et Stijn Desmet ou Patrick Habirora, combattant belge de MMA.

Les distinctions seront officiellement remises aux lauréats vendredi lors du “30 Under 30 Summit” au Wintercircus à Gand, un événement parrainé par le milliardaire Marc Coucke.

Belga