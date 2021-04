Des affiches pour dénoncer l’antisémitisme vandalisées

Plusieurs jeunes Juifs avaient collé ce dimanche, à l’appel de l’UEJB (Union des étudiants juifs de Belgique), des affiches dénonçant “l’accumulation des meurtres et tentatives de meurtres antisémites en Europe et aux États-Unis ces dernières années“. Le lendemain, plusieurs affiches étaient vandalisées.

Cette campagne d’affichage menée dans plusieurs quartiers de la Grand Place au Quartier européen, s’inscrivait dans le cadre d’un rassemblement devant l’ambassade de France pour contester l’absence de procès après le meurtre de Sarah Halimi, battue et défénestrée en France en 2017. La phras suivante figurait sur les affiches : “Depuis le meurtre antisémite de Sarah Halimi, au moins 15 personnes ont été tuées car juives en Europe et aux Etats-Unis”.

L’UEJB a constaté au lendemain de cette action que plusieurs affiches avaient été vandalisées : les termes “antisémites” et “car juive” ont été retirés. “Confirmant nos craintes, nous avons constaté la vandalisation de certaines affiches le lendemain du collage. Les termes “antisémites” et “car juive” ayant été méticuleusement retirés, la phrase qu’on peut désormais lire sur ces affiches est la suivante : “Depuis le meurtre de Sarah Halimi, au moins 15 personnes ont été tuées en Europe et aux Etats-Unis”.

“Nous, jeunes Juifs belges, affirmons donc avec vigueur que l’antisémitisme existe toujours, qu’il détruit, qu’il blesse, qu’il tue et que son hyper-présence sur les médias sociaux ne doit pas faire oublier qu’il se manifeste également dans nos rues. Il est de la responsabilité de chacun, citoyens, institutions et politiques de le dénoncer sans relâche et de ne jamais le laisser se tapir dans l’ombre du déni. Il en va de l’intégrité physique des communautés juives, il en va de la dignité de nos démocraties.”, conclut l’UEJB.

