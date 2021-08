Départ vers la mer : de longues files d’attente à la Gare du Midi

Avec le retour du soleil, la SNCB s’attendait à un flux plus important de voyageurs vers la Côte ce weekend. Pour éviter des temps d’attente importants, la société des chemins de fer conseillait aux voyageurs de réserver une place à bord des trains Côte-Express, qui complètent l’offre classique en été.

Les trains Côte-Express assurent une liaison directe vers la Côte depuis Bruxelles la semaine et plusieurs gares le week-end. Les réservations se font via le site web de la SNCB au prix de 1 euro par personne et par trajet, en plus du titre de transport ordinaire, dont l’achat peut se faire en même temps que la réservation.

Ce weekend, 10 trains “Côte Express” partent le matin en direction de la mer et neuf font le voyage retour. Ces trains partent d’Anvers-Central, Bruxelles-Midi, Gand-Saint-Pierre et Liège-Guillemins pour arriver à Blankenberge, La Panne, Knokke et Ostende. Les “Côtes Express” complètent l’offre classique des trains vers le littoral pendant l’été.

■ Un reportage de Laura Vandormael, Marjorie Fellinger et Stéphanie Mira