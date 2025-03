CPAS d’Anderlecht: Denis Ducarme va transmettre à la justice des éléments en sa possession

Denis Ducarme (MR) transmettra à la justice des éléments dont il a connaissance à propos du CPAS d’Anderlecht, a-t-il annoncé lundi au cours d’une réunion du groupe de travail constitué à la Chambre sur ce dossier.

Le groupe de travail, présidé par le député, a entamé une nouvelle série d’auditions, après les soixante heures déjà consacrées par la commission des Affaires sociales aux dysfonctionnements allégués dans ce CPAS. Elle a entendu lundi des représentants du service fédéral d’audit ainsi que le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), et le secrétaire général du CPAS, Harold Peeters. Plusieurs députés se sont déclarés insatisfaits des réponses qu’ils ont reçues. M. Ducarme assure disposer d’éléments qui se rapportent à des fraudes au revenu d’intégration sociale ou à l’aide urgente, des décisions de récupération d’aide contrées, des relations professionnelles, etc.

C’est la première fois que le bourgmestre était entendu. “Je ne nie pas qu’il y ait des dysfonctionnements“, a-t-il reconnu. Mais selon lui, s’ils ne se justifient pas, ils s’expliquent par la charge qui pèse sur une commune telle que la sienne, la troisième la plus pauvre de Belgique. “Nous ne savons plus suivre, nos équipes ne savent plus suivre“. Le socialiste a confié son inquiétude devant la future limitation dans le temps des allocations de chômage, qui poussera encore plus de gens vers les CPAS. “Ces mesures nous inquiètent car elles feront encore plus exploser la situation. On va demander aux CPAS de réussir une mission -la remise à l’emploi- que les services de remise à l’emploi n’ont pas été capables de faire. C’est hallucinant“, a-t-il lancé.

“Vous êtes venu pour dérouler votre discours anti-Arizona mais quand on a de telles casseroles il faut du culot pour faire la leçon à un gouvernement qui a à peine deux mois“, a répliqué M. Ducarme.

Depuis la révélation de dysfonctionnements dans un reportage de la VRT, le CPAS a entrepris une série d’actions, a expliqué de son côté M. Peeters. La commune a dégagé un million d’euros pour des mesures d’urgence. Une cellule de contrôle de la qualité devrait voir le jour. Elle veillera à l’amélioration des procédures mais aussi au respect de la législation et à la lutte contre la fraude. Différents contrôles ont été menés, notamment sur les adresses de référence (qui servent par exemple aux sans domicile). Des engagements ont également eu lieu pour compléter le cadre du personnel et mieux répartir la charge de travail.

Belga