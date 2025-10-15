Démission du ministre Sven Gatz: pourquoi son remplacement sera compliqué

Surprise dans le monde politique. L’actuel ministre bruxellois du Budget, Sven Gatz (Open Vld), a annoncé sa démission ce mercredi après-midi.

Ce sont des raisons de santé qui expliquent la démission du ministre Sven Gatz : “Après une grave infection, un long séjour à l’hôpital et plusieurs opérations, je ne suis toujours pas revenu à mon état normal“, explique-t-il dans une longue publication sur Facebook.

Sven Gatz était d’ailleurs en retrait des discussions en cours pour l’élaboration du budget. Il devrait donc être remplacé par Dirk De Smedt, le directeur de Bruxelles Fiscalité. Un spécialiste de la fiscalité bruxelloise pour diriger, quelque temps au moins, les finances bruxelloises, cela peut couler de source.

Une question subsiste : comment va-t-on le remplacer ? Depuis plus d’un an maintenant, Bruxelles a un gouvernement démissionnaire en affaires courantes. Il n’est jamais arrivé qu’il faille remplacer un ministre alors qu’on est en affaires courantes.

C’est là qu’intervient la notion de “motion de défiance constructive” : dans un groupe linguistique, on dépose une motion pour remplacer un ministre par un autre. C’est l’option qui avait été choisie. Mais problème : Sven Gatz a lui-même écrit un mail au ministre-président pour annoncer sa démission. Cela rend la procédure de défiance constructive caduque. Il faudrait donc un vote de l’ensemble du Parlement. Pour cela, il faut un accord politique, notamment avec les francophones, ce qui est très compliqué. On ne sait pas encore comment on va en sortir.

Deux choses sont en tout cas certaines. La première, c’est qu’il y a une plénière vendredi et qu’on espère y aboutir, dit-on, du côté des couloirs du Parlement. La deuxième, c’est que dans les couloirs, il y a beaucoup de réunions en ce moment entre partis flamands ou francophones.

■ Explications de Michel Geyer dans le journal de 18h