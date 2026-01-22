Delhaize ouvre jeudi son premier magasin sur un ancien site Cora

Le premier supermarché Delhaize ouvre aujourd’hui/jeudi sur un ancien site Cora, à Anderlecht, amorçant la reconversion des sept hypermarchés de l’enseigne après l’annonce, en avril 2025, de la fin de ses activités. Les six autres sites passeront sous la bannière Delhaize dans les jours qui viennent.

Après Anderlecht, l’ouverture de Messancy (province de Luxembourg) est prévue le lendemain, le 23 janvier, suivie par celles de Monnet (Woluwe-Saint-Lambert/Bruxelles) le 27 janvier, La Louvière (Hainaut) le 28 janvier, et Liège Ardentes/Rocourt le 29 janvier. Les deux derniers sites, Châtelineau et Hornu (Hainaut), ouvriront respectivement les 19 et 26 février. Delhaize prévoit d’y exploiter des supermarchés d’une surface de vente moyenne d’environ 2.000 m², contre des surfaces plus importantes pour les hypermarchés Cora.

Les nouveaux magasins seront confiés à des affiliés et intégreront les services habituels de l’enseigne, dont le retrait de commandes en ligne, dans chacun des sept magasins. Ces ouvertures devraient représenter un total d’environ 300 emplois, selon Delhaize.

Les surfaces concernées appartiennent à l’investisseur immobilier Mitiska REIM, qui a indiqué vouloir réaménager les sites, notamment en subdivisant les anciens hypermarchés en plusieurs cellules commerciales plus petites.

Outre Delhaize, plusieurs enseignes ont déjà confirmé leur arrivée dans ces centres, dont DreamLand, présent sur les sept sites, ainsi que la chaîne de vêtements Kiabi sur cinq d’entre eux et le détaillant d’ameublement JYSK. Aldi a également annoncé l’ouverture, à l’été 2026, de trois magasins dans les Cora d’Anderlecht, Châtelineau et Woluwe-Saint-Lambert.

Mitiska REIM a sécurisé environ 80% des surfaces via des contrats ou des lettres d’intention et estime à près de 1.400 le nombre d’emplois à terme sur l’ensemble des sites.

La fermeture des sept hypermarchés Cora, annoncée en avril 2025, a entraîné la suppression d’environ 1.500 emplois.

Belga