DéFI demande à Fabian Maingain de lui rendre son mandat de député

DéFI a déclaré mercredi prendre acte du départ de Fabian Maingain “qui affaiblit les francophones et fait le jeu des nationalistes flamands”. La formation amarante a demandé à l’élu régional de lui rendre son mandat au Parlement bruxellois.

“La désertion nous renforce dans notre détermination à nous tourner non plus vers le passé mais vers l’avenir. Face à des partis qui ont été ou qui sont à plat ventre devant la N-VA, DéFI a toujours été et reste le seul parti à assumer une défense infaillible de la Justice, de la bonne gouvernance, de la laïcité et de la lutte contre les extrêmes“, a réagi la présidence de DéFi, dans un communiqué, à l’annonce de ce départ. Celle-ci souligne que DéFI a été et restera toujours à la pointe du combat contre le nationalisme et l’extrême droite, et pour l’État de droit.

“Le travail de sa présidente Sophie Rohonyi sur les terres des nationalistes flamands en témoigne. Aujourd’hui échevine dans une commune à facilités, elle défend sans relâche depuis douze ans les écoles, les crèches, les administrés ou encore les associations qui voient leurs droits détricotés par les nationalistes. Au fédéral, DéFI porte haut la défense des francophones et ne cesse de mettre le gouvernement face à ses reculs, en ne laissant rien passer aux nationalistes” a ajouté la formation amarante. Celle-ci rappelle que le bureau du parti a unanimement décidé de ne pas gouverner avec la N-VA à Bruxelles, ce parti étant anti-bruxellois. “Nous avons d’ailleurs été le seul parti à proposer un attelage permettant une sortie de crise sans la N-VA, pour respecter l’autonomie de la Région“, a encore fait valoir la présidence du parti.

