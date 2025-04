Fabian Maingain quitte à son tour Défi

Quatre mois après son père, Fabian Maingain quitte à son tour le parti Défi, rapporte mercredi le journal Le Soir.

Dans une carte blanche, le député bruxellois estime que Défi (ex-FDF), où il milite depuis 25 ans, a désormais perdu son socle de valeurs. “Je suis très inquiet quand je vois le poids toujours plus prégnant de l’extrême droite et des mouvements nationaux populistes. Et je ne me sens plus aujourd’hui libre au sein de Défi de porter ce combat“, explique le fils d’Olivier Maingain.

Le départ de Fabian Maingain est un nouveau coup dur pour le parti amarante qui ne compte désormais plus que quatre députés au parlement bruxellois.

Fabian Maingain, qui siégera comme indépendant, assure ne pas encore savoir s’il rejoindra le nouveau parti créé par son père et dont ce dernier a promis de dévoiler bientôt les principaux contours.

Belga