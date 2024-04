Décret paysage : les Engagés se positionnent en alternative, PS et Ecolo changent leur proposition

Mardi après-midi, le vote devrait avoir lieu sur, d’une part, le texte du PTB et, d’autre part, celui du PS et d’Ecolo. Finalement, ce dernier fera l’objet de propositions d’amendements aussi bien… du PS et d’Ecolo eux-mêmes, qui adoucissent leur position, que des Engagés.

Les Engagés se sont posés lundi soir en “alternative” nuancée sur le délicat dossier du décret Paysage, entre la position changeante du PS et d’Ecolo, membres de la majorité, et “l’entêtement et la sourde oreille de la droite”, soit le MR, également dans la majorité.

Le groupe centriste propose des “mesures temporaires et strictement ciblées”, rejoignant les préoccupations du Conseil des rectrices et des recteurs. Pas question donc de faire une croix sur la réforme “Glatigny”, comme le souhaite le PTB, ni d’ordonner un gel généralisé d’un an des règles de finançabilité, comme le proposaient initialement PS et Ecolo.

Mais quelques changements sont tout de même nécessaires, dans l’attente d’un examen “plus fin et global” lors de la prochaine législature, selon Les Engagés. “Une intervention uniquement ciblée à ce stade sur deux situations qui apparaissent les plus pertinentes”. D’une part, il y a les étudiants qui menacent d’être “non finançables” même s’ils réussissent tous leurs examens, comme ceux qui ont un programme annuel de moins de 45 crédits. Les amendements des Engagés proposent d‘”assurer le maintien de la finançabilité de tout étudiant qui réussit ses examens”. D’autre part, il faudrait tenir compte de ceux qui ont connu des difficultés à cause de la pandémie, note le parti.

Il propose donc de neutraliser l’année 2020-2021 dans le calcul du nombre d’années pour réussir ses études, comme c’est déjà le cas pour l’année 2019-2020. Ces deux points se retrouvent également dans la dernière proposition signée PS-Ecolo, soit les amendements déposés mardi par le duo. Socialistes et écologistes ont en effet décidé, via amendements sur leur propre texte, d’adoucir leur proposition, abandonnant l’idée d’un gel généralisé des règles de finançabilité pour privilégier des ajustements ciblés.

