Communales : à Ixelles, la liste Les Engagés – Objectif XL présente son programme

Les Engagés-Objectif XL présente une liste de 43 candidats issus de l’ensemble des quartiers d’Ixelles avec pour engagement de “remettre de la nuance et du bon sens dans la gestion communale”.

La liste sera portée par Geoffroy Kensier, chef de groupe, et l’ancienne présidente du Parlement francophone bruxellois, Julie de Groote. On y retrouve aussi Kathrine Jacobs-Stolberg (4e) et Isabelle Montoya (6e), conseillères communales sortantes.

“Nous nous réjouissons de travailler notamment avec l’ancien directeur marketing de la STIB, Lionel Lammens (7ème), Julie Grégoire, commerçante ixelloise « Papillon » depuis plus d’une décennie (12ème), Meryem Benali, coach sportive très connue à Flagey (14ème), Folco Ciulli, entrepreneur italien (13ème) et le comédien Bruno Georis (35ème)”, déclare la tête de liste. Le conseiller communal socialiste, Mamoudou Kane a récemment annoncé rejoindre la liste Les Engagés. Il figure à la 11e place.

Le groupe Ixellois propose 15 mesures pour Ixelles : rouvrir le Pont Fraiteur dans les deux sens, augmenter la présence des policiers à vélo, réviser le plan de stationnement et ses tarifs, réouvrir le passage entre les deux étangs, créer des espaces de liberté pour les chiens, diminuer des centines additionnels au précompte immobilier, développer des logements accessibles grâce aux AIS, lutter et sensibiliser contre le harcèlement, mieux isoler les bâtiments communaux, entretenir les espaces verts, lutter contre les dépôts clandestins, stimuler des projets culturels dans les écoles, imposer la création de crèche et d’espaces sécurisés pour les vélos et protéger les piétons.

