Report de la LEZ : Christophe De Beukelaer conteste un coup de force et plaide pour des balises négociées

Le chef de file des Engagés à Bruxelles, Christophe De Beukelaer, a proposé jeudi d’entamer des discussions avec les partis flamands, dont Groen, pour fixer ensemble les balises d’un report d’entrée en vigueur de la prochaine phase de restrictions de circulation dans la Zone Basse Emission (LEZ-Low Emission Zones ndlr).

Ces discussions porteraient aussi sur les mesures qui pourraient accompagner ce processus (rues scolaires, mobilité douce, monitoring régulier et transparent, rénovation du bâti,…). Christophe De Beukelaer réagissait ainsi, au nom de sa formation, aux propos de la formatrice néerlandophone Elke Van den Brandt qui n’a pas digéré l’annonce des trois partis francophones prêts à négocier un accord de majorité (MR, Engagés et PS) et qui s’est une nouvelle fois exprimée dans ce sens jeudi matin.

Les trois partis francophones ont l’intention de déposer dès la rentrée du Parlement bruxellois lundi, une proposition d’ordonnance visant à reporter de deux ans l’entrée en vigueur, prévue en janvier prochain, de la prochaine phase de restrictions de circulation qui touchera surtout les véhicules Diesel de la norme euro 5. “Il n’y a pas eu de coup de force communautaire sur la LEZ. Nous déposons ce texte au Parlement car il faut agir rapidement en regard de la proximité de l’échéance suivante. Nous ne souhaitons donc pas remettre en cause le report. Cependant, nous proposons d’entamer une discussion avec Groen et les autres partis flamands pour définir ensemble les balises de ce report et les mesures qui pourraient l’accompagner”, a déclaré Christophe De Beukelaer, dans un communiqué.

“L’important c’est d’améliorer la qualité de l’air, d’atteindre les objectifs européens et de tendre vers les recommandations de l’OMS. À ce titre, nous sommes toujours en attente du rapport d’évaluation annuel de la LEZ pour l’année 2023 tel que prévu par l’arrêté”, a poursuivi le chef de groupe Les Engagés, tournant le regard en direction d’Alain Maron (ndlr: ministre de la Transition climatique en Affaires courantes).

Christophe De Beukelaer a rappelé que la qualité de l’air à Bruxelles avait connu des progrès notables grâce à la mise en place de la LEZ initiée par Céline Fremault (ndlr: ex-ministre Les Engagés en charge de l’Environnement de 2014 à 2019). Il a mis en exergue l’engagement de sa formation à conserver cette dynamique face aux défis émergents,…tout en ajustant les mesures pour assurer une adhésion continue des citoyens. Selon lui, le Covid et la crise énergétique ont dégradé la situation économique des ménages, une évolution à prendre en compte pour conserver l’adhésion des citoyens et ne pas compromettre la réussite de la transition à Bruxelles.

Belga