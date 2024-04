Décret paysage : l’après-midi s’annonce longue au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La réforme du décret Paysage est à l’agenda, mais la discussion sur les deux propositions de texte qui “corrigent” cette réforme n’a débuté que vers 16h10. Le dossier déchire ces dernières semaines la majorité PS-MR-Ecolo, ébranlée à moins de deux mois des élections. Il menace également de secouer l’agenda du Parlement de la communauté française, puisque théoriquement les commissions tiennent leurs dernières séances cette semaine.

La commission de l’Enseignement supérieur avait déjà pris du retard en matinée avec l’ordre des travaux, qui a donné lieu à des échanges houleux entre les libéraux d’une part et les écologistes et socialistes d’autre part. Sans oublier quelques piques, moins marquées, entre libéraux et communistes, Les Engagés semblant suivre le spectacle depuis les gradins, sans amusement toutefois. Dans l’après-midi, la commission devait reprendre à 14h30. Après l’expédition de la discussion et du vote d’une proposition de décret des Engagés instaurant un master de spécialisation en Enseignement multilingue, une suspension de séance d’une heure a été annoncée vers 15h05.

Le PTB, rejoint par le MR, avait demandé davantage de temps pour examiner les amendements déposés. Le texte PS-Ecolo fait en effet l’objet d’amendements des Engagés, mais aussi du duo socialiste et écologiste à son origine. PS et Ecolo ne cherchent plus à geler durant un an toutes les règles relatives à la finançabilité des étudiants, mais visent des ajustements plus ciblés, pour la rentrée prochaine. L’attention se focalise désormais sur les étudiants qui ont connu la pandémie, et sur ceux qui, malgré une réussite cette année, ne rentreraient pas dans les critères de finançabilité l’an prochain. Le PTB, dont la proposition sera votée en premier lieu, préconise une quasi-annulation de la réforme du décret.

Ambiance électrique au Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n’auditionnera pas les “profs”

La véritable empoigne n’était pourtant prévue que dans l’après-midi, au moment de la discussion et du vote des propositions du PTB d’une part, de PS et Ecolo d’autre part, sur une modification du décret Paysage.

La commission de l’Enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est réunie mardi matin dans une ambiance électrique, le blocage au sein de la majorité PS-MR-Ecolo étant évident dès l’évocation… de l’ordre des travaux. Le sujet déchire la majorité depuis quelques semaines, entre le MR qui souhaite garder le texte inchangé, et les autres qui veulent le modifier à différents degrés, craignant que de nombreux étudiants du supérieur ne se retrouvent “non finançables” à la rentrée prochaine avec la fin de la phase de transition de la réforme.

Sous le point “ordre des travaux”, il était prévu d’envisager une audition de membres du corps académique. Certains signataires de la carte blanche des professeurs et assistants de l’enseignement supérieur, publiée fin mars sur le site de La Libre Belgique, s’étaient en effet adressés à la commission, proposant d’être entendus avant l’examen des textes. Ceux-ci souhaitent “fournir une information de terrain”, mais aussi “préciser les orientations données par le Cref”, le Conseil des rectrices et recteurs, a expliqué Nicolas Tzanetatos, président de la commission de l’Enseignement supérieur. La carte blanche du corps professoral, ainsi que la dernière communication des recteurs d’universités (9 avril), vont dans le sens d’un maintien de la réforme du décret Paysage votée en 2021, mais avec éventuellement pour le court terme, une phase de transition pour certaines cohortes d’étudiants et la prise en compte de situations spécifiques.

► Relire | Décret paysage : les Engagés se positionnent en alternative, PS et Ecolo changent leur proposition

Tous les groupes se sont accordés pour remercier les professeurs de leur disponibilité… Mais ils ne seront pas auditionnés dans l’après-midi. Après plusieurs heures d’échanges souvent houleux, lors desquels les élus ont eu du mal à ne pas dévier vers le fond du dossier, les membres de la commission ont voté contre l’audition (8 “non”), seuls le MR et Les Engagés se prononçant pour (5 “oui”). “Entendre un seul son de cloche, ce n’est pas suffisant. Nous sommes pour des auditions, mais pas aujourd’hui, ni demain”, a avancé la socialiste Sabine Roberty. Autrement dit: il faudra prendre le temps pour des auditions bien plus larges, lors de la prochaine législature.

Ecolo et PTB ont dans les grandes lignes tenu le même discours. “Il faut distinguer deux timings”, a précisé l’Ecolo Rodrigue Demeuse: “l’urgence” d’aujourd’hui, où il faut remédier à la possible exclusion de certains étudiants à la rentrée prochaine, et le temps de la “réforme sur le fond”. Sur cette réforme de fond, “il faut le faire bien et prendre le temps”. “Nous voulons le faire sur base objective, donc sur des chiffres de réussite“, qui ne seront disponibles que dans plusieurs mois, renchérit le socialiste Martin Casier.

► Revoir | Martin Casier : “Nous demandons un moratoire ciblé d’un an pour le décret Paysage”

“Nous sommes favorables à des auditions, mais cela devrait être de tous les acteurs et cela semble impossible vu le temps qui presse”, résume quant à elle la députée PTB Amandine Pavet. Ces sorties ont provoqué la fureur du MR, plus précisément de la cheffe de groupe Diana Nikolic. Elle a estimé qu’il y avait “largement le temps” d’organiser le même jour des auditions plus larges. “Franchement, quel mépris”, a-t-elle lancé à l’intention des partenaires de majorité, PS et Ecolo.

Les échanges ont été l’occasion de piques virulentes, les libéraux reprochant aux socialistes et écologistes d’avoir une “autre lecture” de l’avis des recteurs et d’avoir traîné à faire connaitre leurs amendements. PS et Ecolo ont en effet déposé un texte qui doit être voté dans l’après-midi, mais qu’ils ont décidé de modifier profondément via amendements, transmis en matinée. “C’est du grand n’importe quoi. On ne sait toujours pas le texte que l’on devra examiner cette après-midi”, s’est exclamé Jean-Paul Wahl.

► Revoir | Décret paysage : les étudiants de la FEF manifestent à l’ULB

Les esprits se sont tellement échauffés qu’il a fallu une suspension de séance, vers midi, avant de revenir au point qui devait être voté: l’audition, ou non, des professeurs qui souhaitaient être entendus sur les textes de l’après-midi. Dans la foulée, il a été décidé de maintenir l’ordre de vote initial. PS et Ecolo avaient suggéré de faire passer leur texte avant celui du PTB, arguant d’une “plus large assise démocratique”. Il n’en sera rien.

Belga

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Thibaut Rommens et Stéphanie Mira