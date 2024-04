Martin Casier : “Nous demandons un moratoire ciblé d’un an pour le décret Paysage”

Aujourd’hui, le décret Paysage sera de nouveau discuté en commission à la Fédération Wallonie Bruxelles. PS et Ecolo qui demandaient un moratoire, reviennent sur leur position, mais une majorité alternative pourrait se dégager.

Depuis deux semaines, le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles est en sursis à cause du décret Paysage. Le dénouement devrait arriver cet après-midi. Les députés vont discuter et voter des amendements au décret. Si au départ le PS et Ecolo voulaient un moratoire complet, aujourd’hui ils se rallient à la proposition des rectrices et recteurs, à savoir un moratoire ciblé. “Personne ne veut revenir à la situation d’avant, a expliqué le député Martin Casier (PS). La modification doit se faire sur base de chiffres. Nous demandons une protection des étudiants impactés et une année pour réfléchir. Nous avons entendu les rectrices et donc nous demandons juste un moratoire sur les étudiants concernés.”

Pour certains étudiants, les règles ont changé durant leur cursus. Ils seraient concernés par le moratoire ciblé voulu par le PS. Ce dernier voudrait aussi que les étudiants en BA1. “Nous demandons une suspension d’un an afin de pouvoir travailler sur base de chiffres. Cela fait plus de deux ans que je les demande”, ajoute Martin Casier.

►Le débat sur une éventuelle réforme du décret paysage aura lieu ce mardi : une réunion cruciale pour la majorité PS-MR-Ecolo

Selon le PS, une dizaine de milliers d’étudiants, voire jusqu’à 20.000 sont concernés et pourraient ne plus être finançables. “Je ne comprends pas le MR. Les recteurs disent qu’il y a problème et appellent à des modifications du décret. Tout le monde demande des modifications. Nous ne sommes pas tous d’accord sur les solutions, mais je ne comprendrais pas que le MR sacrifie une génération et n’accepte de discuter. Cela serait une insulte. Or, le MR s’oppose à toute discussion. Nous sommes prêts à faire une majorité alternative avec ceux qui le souhaitent.”

Martin Casier que certains partis ne demandent l’avis du Conseil d’Etat. “Cela prend 30 jours et nous n’aurons plus de séance. Tous les partis doivent en être conscients. Si le MR joue à cela, il envoie un message d’insulte aux étudiants. ”

Si les amendements sont votés par le biais d’une majorité alternative qui pourrait se composer d’Ecolo, du PS et des Engagés, cela serait une façon de retirer la prise du gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles et, peut-être, de dessiner les contours de la prochaine alliance après les élections de juin. “Nous sommes toujours prêts à travailler. Cela fait 4 mois que nous parlons du décret au gouvernement alors la responsabilité de retirer la prise sera celle du MR.”

Avant le début de la commission à 14h30, la FEF, la fédération des étudiants francophones, appelle à la manifestation sur tous les campus à 12h30.

■ Interview du député PS Martin Casier par Fabrice Grosfilley