Décès en 2023 d’un patient d’un hôpital psychiatrique à Bruxelles : le dossier classé

Clinique Fond Roy Bruxelles - Capture BX1

Le comité P a classé sans suite le dossier de l’enquête sur la mort d’un patient en mars 2023 dans l’établissement psychiatrique de Fond’Roy, à Uccle, a indiqué le parquet de Bruxelles jeudi.

Le 21 mars 2023, la police avait été appelée pour maîtriser un patient de 49 ans se montrant agressif et porteur d’une arme blanche. Lors de l’intervention, les forces de l’ordre avaient été amenées à utiliser leur arme de service, touchant le patient au bras puis à l’abdomen. Le patient avait été emmené à l’hôpital et était ensuite décédé de ses blessures. “L’enquête concernant ces faits a été menée et le dossier a finalement été classé sans suite pour absence d’infraction” a précisé le parquet jeudi.

“Les conditions de recours à la force par le policier ont été respectées, comme le stipule l’article 37 de la loi sur la fonction de police.” Le parquet a ajouté qu’il ne fera pas d’autres commentaires.

Belga

09 octobre 2025 - 17h26
Modifié le 09 octobre 2025 - 17h26
 

