Décès d’un quinquagénaire à Ganshoren : son colocataire placé sous mandat d’arrêt

Un homme de 55 ans est décédé le week-end dernier à Ganshoren à la suite d’un différend violent avec son colocataire âgé de 43 ans. Ce dernier a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, ont indiqué Het Nieuwsblad et La Capitale ce mardi. L’information est confirmée par le parquet de Bruxelles.

Selon ces médias, c’est le colocataire de 43 ans qui a contacté les services de secours dimanche en milieu de journée, expliquant s’être réveillé aux côtés de son ami décédé sans savoir ce qu’il s’était passé. Lors de son audition par la police, l’homme a toutefois déclaré se souvenir qu’une dispute avait éclaté entre lui et la victime la veille au soir. Les circonstances exactes de cette altercation et son motif restent toutefois indéterminés.

“Le dimanche 4 janvier, vers midi, la zone de police Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) a été appelée dans un appartement de Ganshoren où un homme aurait été retrouvé mort“, a indiqué le parquet de Bruxelles. “Sur place, les policiers ont découvert le corps sans vie d’un homme âgé de 55 ans.”

Le parquet et le juge d’instruction se sont rendus sur les lieux. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un médecin légiste ont également été désignés afin de poursuivre les investigations. “Les premiers éléments de l’enquête indiquent que la victime est décédée de mort violente. Un suspect a été présenté au juge d’instruction, qui l’a inculpé du chef d’homicide volontaire et l’a placé sous mandat d’arrêt” a encore ajouté le ministère public.

Belga – Photo : Belga Image