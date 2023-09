Début du chantier avenue Van Praet: “On va libérer l’espace du trafic de transit et créer une belle voirie cyclo-piétonne”

Un gros chantier dans le nord de Bruxelles a débuté ce lundi: le réaménagement des avenues Van Praet et des Croix de Feu à Bruxelles en un “boulevard urbain apaisé”.

Si vous avez l’habitude d’entrer dans Bruxelles, depuis l’A12, les choses vont changer. Les travaux débutent aujourd’hui avec un impact notamment sur l’avenue Van Praet. Mais plus que ce chantier, c’est une vision de la mobilité qui s’imposera également dans d’autres zones de la capitale, comme à Herrmann-Debroux, avec l’E411, ou encore l’arrivée de la E40 dans Bruxelles.

“On va libérer l’espace du trafic de transit pour le mettre ailleurs”, explique Steven Fierens de Bruxelles-Mobilité à notre micro, “et donc ne laisser que la circulation locale. Avec en plus, une belle voirie cyclo-piétonne et un espace arboré.”

Le réaménagement des avenues Van Praet et des Croix de Feu à Bruxelles deviendra un “boulevard urbain apaisé”. Le tronçon de trois kilomètres de la moyenne ceinture situé entre la chaussée de Vilvorde au niveau du canal et le rond-point du Gros Tilleul est réaménagé pour “améliorer le cadre de vie des habitants de Neder-over-Heembeek ainsi que le confort des piétons et des cyclistes.”

À l’issue des travaux, le trafic automobile circulera dans les deux sens sur l’avenue Van Praet. Ce changement permettra de libérer des espaces sur l’avenue des Croix du Feu et d’aménager un espace vert. Cette nouvelle promenade verdurisée permettra de relier les jardins du Pavillon chinois, le Parc de Laeken, le Parc d’Osseghem, les environs de la fontaine de Neptune, les Serres royales et la Tour japonaise. Des placettes et squares sont prévus de part et d’autre du parc du Pavillon chinois, à la station De Wand et sur l’avenue de l’Araucaria.