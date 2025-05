Débat houleux à Ixelles entre Ecolo et le bourgmestre PS : “Je ne sais pas comment vous faites pour vous foutre autant de notre gueule”

Le conseil communal d’Ixelles a été marqué par des échanges tendus entre Romain De Reusme, bourgmestre (PS), et Christos Doulkeridis, ex-bourgmestre (Ecolo). Alors que Christos Doulkeridis posait des questions sur la sécurité et la présence de dealers à Ixelles, Romain De Reusme a reproché au banc Ecolo de “ricaner” au sujet d’une thématique sérieuse. Des reproches qui n’ont pas plu aux écologistes.

C’est un véritable match qui s’est déroulé lors du conseil communal ixellois du 22 mai, relèvent nos confrères de la Dernière Heure. Avec, d’un côté, le banc Ecolo et, de l’autre, le bourgmestre Romain De Reusme. Les deux partis se sont mutuellement piqués au sujet de la sécurité dans la commune.

“Monsieur le conseiller communal”

Tout démarre par une intervention de Christos Doulkeridis, l’ancien bourgmestre, devenu conseiller communal après avoir été renvoyé dans l’opposition par le MR, les Engagés et le PS en octobre. Le conseiller Ecolo a provoqué la nouvelle majorité au sujet de la sécurité à Ixelles. Il a notamment demandé au bourgmestre et à ses échevins de rendre des comptes sur plusieurs affaires, mais également de dresser un bilan sur le trafic de drogue après sept mois à la tête de la commune. “On nous avait dit qu’avec le MR, la question de la sécurité serait LA priorité, qu’on allait voir ce qu’on allait voir, qu’il y aurait un rétablissement de l’autorité du bourgmestre avec une tolérance zéro sur les dealers 24h/24, que les citoyens pourraient dormir sur leurs deux oreilles“, a-t-il expliqué, en rappelant que Gautier Calomne, l’actuel premier échevin (MR) questionnait régulièrement l’ancien collège sur la sécurité. “Alors je pose la question, y aurait-il encore, par hasard, des dealers à Ixelles depuis cette nouvelle majorité ?”, a taclé Christos Doulkeridis.

Le bourgmestre n’a pas tardé à réagir, se disant “assez choqué” : “‘Y aurait-il encore, par hasard, des dealers à Ixelles’ et ça fait ricaner tout votre banc. Tout le groupe Ecolo ricane. Bien sûr qu’il y a des dealers à Ixelles, Monsieur le conseiller communal.” “Ce n’est pas drôle, et vous le savez très bien“, insiste le bourgmestre. Des insinuations qui ont déplu à Christos Doulkeridis. Ce dernier a alors repris la parole, sans y être invité. “Vous ne devez pas me faire la leçon là-dessus“, réplique le conseiller Ecolo. “C’est vraiment malhonnête de faire la leçon là-dessus, comme si on s’en foutait des problèmes de deal. Ce n’est pas nous qui faisions la leçon par rapport à ces problèmes quand on était au front, quand on était sur le terrain.”

“Vous vous bouchez les oreilles”

Le bourgmestre a alors rétorqué, estimant que le banc écologiste “cherchait l’incident“. “Je n’échappe pas à mes responsabilités. Je vais aller au bout de mes explications, mais permettez-moi d’être profondément et sincèrement choqué quand je vois que l’on rigole de ça sur votre banc. (…) On a effectivement encore des dealers à Ixelles et on va sûrement en avoir encore longtemps parce qu’il y a une lutte contre le trafic de drogues qui doit s’organiser à Bruxelles.”

Romain De Reusme est ensuite revenu sur les mesures prises à Ixelles, en expliquant travailler avec le procureur du Roi et les forces de police. Il a notamment précisé que le hotspot Matonge avait été élargi et que des réunions sont organisées avec les riverains. “Vous le savez très bien, c’est vous qui aviez convoqué ces réunions“, rappelle-t-il à Christos Doulkeridis. “Pourquoi vous me répondez comme si vous m’appreniez des choses ?“, tacle l’écologiste. “Vous me posez une question sur la sécurité, je vous réponds. (…) Monsieur Doulkeridis, est-il possible de me laisser la parole et de ne pas m’interrompre sans cesse ? (…) Vous ne voulez pas entendre ma réponse, vous vous bouchez les oreilles“, répond le bourgmestre, menaçant d’interrompre la séance.

“Vous l’avez répété quinze fois”

Plus tard, le socialiste s’est excusé de s’être emporté : “Je n’apprécie pas qu’on puisse rire avec ces questions-là, tant ça concerne le quotidien de nombreuses personnes dans nos quartiers.” Voulant donner la possibilité à Christos Doulkeridis de réagir, c’est finalement Aline Lacroix, cheffe de groupe écologiste, qui a demandé à répondre au bourgmestre qui, lui, s’y est opposé : “Madame Lacroix, non. Il y a un règlement pour les questions.” “J’ai bien compris que c’était vous qui donniez la parole, que vous êtes le bourgmestre et que nous sommes conseillers communaux, vous l’avez répété quinze fois“, a-t-elle tout de même dit. “Commencer à dire que tout le groupe Ecolo ricane, alors que vos échevins ricanent quand mes conseillers posent des questions, le ‘deux poids, deux mesures’, ça suffit. (…) Regardez vos échevins quand mes conseillers posent des questions. (…) Vous savez bien que, nous, on se marre sur la sécurité, ça nous fait rire“, a-t-elle répondu ironiquement.

Après la prise de parole de sa cheffe de groupe, Christos Doulkeridis a souhaité répliquer : “Je ne sais pas comment vous faites et quel type de ressort vous êtes capable d’avoir pour vous foutre autant de notre gueule. Je suis désolé de le dire comme cela, mais c’est assez exceptionnel que vous puissiez, alors que je vous pose une question sur la sécurité, que j’ai été votre collègue pendant six ans et que vous m’avez vu tous les jours agir en tant que bourgmestre sur les questions de sécurité, à être présent dans tous les quartiers à chaque problème (…) considérer que cela ne m’intéresse pas.”

“Des petits jeux démagogiques”

Il a ensuite expliqué sa démarche, expliquant qu’il ne visait pas directement Romain De Reusme avec ses questions, contrairement à ce que faisait le MR lorsque Christos Doulkeridis était lui-même bourgmestre : “Je voulais à travers ma question dénoncer les petits jeux démagogiques qui existaient au sein de ce conseil communal pendant la campagne électorale sur les questions de sécurité et je trouve indigne que vous m’ayez répondu comme vous l’avez fait au début de votre intervention. Je ne pense pas qu’à aucun moment, je méritais que vous puissiez insinuer d’une manière ou d’une autre qu’on rigole des problèmes de sécurité.”

“Je vous demande de vous souvenir du travail que nous avons fait, ensemble, et de ne pas faire de petits jeux parce qu’aujourd’hui vous êtes dans une autre majorité, avec d’autres partenaires.” En effet, le PS était le partenaire d’Ecolo lors de la législature précédente. Désormais, les socialistes travaillent avec les Engagés et le MR.

L’écologiste a également voulu “expliquer” le comportement du bourgmestre : “Vous avez senti que vous deviez devenir l’ambassadeur de votre partenaire MR (…). Vous en avez profité pour faire un petit jeu de mains. En tant que bourgmestre, ce n’était pas nécessaire.”

