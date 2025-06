La Flandre devient le plus gros actionnaire de Brussels Airport Company, devant l’État fédéral, a annoncé vendredi le ministre-président flamand Matthias Diependaele (N-VA). La Région va investir 2,77 milliards d’euros via sa société de participation PMV (“Participatiemaatschappij Vlaanderen”). Elle sera ainsi “actionnaire à 39%“, là où le fédéral est actuellement détenteur de 25% des parts via la SFPI.

Brussels Airport Company, la société anonyme qui détient et opère l’aéroport national, est actuellement détenue à 75% par BAISA, un holding privé. Les autres 25% des actions sont aux mains du fédéral, via la SFPI. Derrière ces deux actionnaires directs se cache en réalité une mosaïque bien plus complexe, BAISA regroupant différents consortiums comprenant fonds de pension, fonds d’investissement et autres sociétés dont la PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen), via laquelle la Flandre avait déjà mis un pied dans la porte en 2019.

Récemment, il était apparu qu’un des gros acteurs dans BAISA, OTTP, le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, comptait revendre ses parts. Le groupe australien Macquarie était sur les rangs, mais aurait reculé devant la note, salée, de la transaction. En avril et mai, il apparaissait que le fédéral et la Flandre discutaient tous deux d’augmenter leur participation, éventuellement via un rachat “moitié-moitié” des parts d’OTTP, selon la presse spécialisée.

La question est hautement stratégique, l’aéroport “national” (mais situé sur sol flamand) étant un important moteur économique. Par ailleurs, Brussels Airport reste embourbée dans d’éternelles querelles au sujet des normes de bruit et du survol de Bruxelles, sujet de crispation aux relents communautaires.

Pour la N-VA, l’intérêt d’une prise de contrôle était clair. La Flandre détenait, via la PMV, entre 1% et 2% de l’aéroport. OTTP, via le consortium Beacon, lui-même l’une des deux jambes de BAISA, détient 29% de l’aéroport mais contrôle 39% des droits de vote.

Selon les explications du ministre-président Diependaele, la Flandre va complètement reprendre la part de Beacon, pour finalement contrôler à 52% BAISA, et à 39% l’aéroport. “On veut être dans le cockpit, quand il s’agit du futur de notre aéroport. Si on ne décide pas, quelqu’un d’autre le fait à notre place“, a justifié le ministre-président vendredi. Le gouvernement compte sur des dividendes qui devraient selon lui dépasser la charge de l’emprunt “à partir de 2028“.

Benoît Cerexhe réagit

Pour le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (Les Engagés), “C’est une onde de choc. L’un des poumons économiques du pays passe aux mains des Flamands. Ils ont déjà le port, maintenant l’aéroport… et personne ne réagit“, déplore l’ancien ministre bruxellois de l’Économie.

“Je ne peux que constater que personne n’a rien fait“, poursuit Benoît Cerexhe, visiblement courroucé, alors que son propre parti siège dans la majorité fédérale à qui il reproche son inaction. En tant que bourgmestre, il s’inquiète surtout des conséquences pour les habitants de la région bruxelloise. “Le survol lié à l’aéroport est déjà déséquilibré et illégal, comme l’ont reconnu de nombreuses décisions judiciaires. En matière de nuisances, j’ai bien peur que cela ne s’aggrave“, affirme-t-il.

Selon lui, Brussels Airport n’a jamais fait preuve d’un réel respect envers les Bruxellois. “J’ai bien peur que cette nouvelle n’expose encore davantage Bruxelles et le Brabant wallon”, conclut-il.

Belga