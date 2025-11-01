De plus en plus de Bruxellois séduits par l’échange de maisons

Les vacances de la Toussaint ont confirmé l’attrait croissant de Bruxelles et de sa région pour les voyageurs qui pratiquent l’échange de maisons. Selon les données de la plateforme HomeExchange, plus de 9 000 nuitées ont été enregistrées dans le pays durant cette période, soit 33 % de plus qu’en 2024, et la capitale figure parmi les destinations les plus recherchées.

À la fois point de départ et point d’accueil, Bruxelles attire des visiteurs venus de Belgique comme de l’étranger, séduits par la diversité de ses quartiers, ses musées et son offre culturelle. Dans le même temps, de nombreux Bruxellois choisissent eux aussi ce mode de voyage pour leurs congés, privilégiant des séjours en Belgique ou dans les pays voisins.

Dans un contexte où les prix des hébergements touristiques ne cessent d’augmenter, l’échange de maisons s’impose comme une alternative économique, durable et conviviale. Cette formule, basée sur la réciprocité plutôt que la transaction, permet de voyager à moindre coût tout en limitant l’impact environnemental.

L’engouement pour cette pratique s’inscrit dans une tendance plus large vers un tourisme de proximité et plus responsable, qui redessine peu à peu la manière dont les Bruxellois, et leurs hôtes, envisagent les vacances.

■ Reportage d’Alice Dulczewski, Béatrice Broutout et Néo Fasquel