De nouvelles élections pour le Parlement flamand à Bruxelles sont impossibles

Même après des erreurs manifestes, un nouveau vote pour le Parlement flamand dans la circonscription de Bruxelles est impossible, a indiqué vendredi le quotidien De Standaard. Le journal appuie cette affirmation sur un nouveau rapport du greffier du Parlement flamand. L’Open Vld, à la base du recours, a réagi avec indignation.

Selon ce greffier, il est impossible d’inviter les seuls néerlandophones de Bruxelles à revoter car une telle option impliquerait de devoir réélire l’ensemble du Parlement bruxellois. Ceci n’est plus possible parce que le Parlement de la Région-capitale a déclaré ses propres élections valides. Il y a donc de fortes chances que le Parlement flamand ne tienne pas compte d’éventuelles erreurs commises et procède aux prestations de serment comme si de rien n’était.

Mais les libéraux flamands ne se résignent pas à cette situation. L’Open Vld demandait déjà une enquête approfondie et un recomptage des voix, après quoi le Parlement flamand pourrait, le cas échéant, procéder à l’annulation du vote et donc éventuellement à une nouvelle élection. Selon le rapport du greffier, un nouveau vote serait impossible à engager. “Mais cette interprétation pose de très sérieux problèmes et des risques dans la pratique”, a déclaré l’Open Vld. “Elle remet en question toute la hiérarchie des normes et ferait du Parlement flamand une section du Parlement bruxellois. Plus encore, selon le parti libéral, cela ouvre la porte à une “fraude structurelle” pour le Parlement flamand à Bruxelles.

Belga