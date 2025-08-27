De nombreux supporters de l’Union pour ce “Zwanze Day”: “Un moment de proximité qu’on n’a pas forcément pendant l’année”

Le jour des fans de l’Union Saint-Gilloise a attiré du monde ce mercredi. Le “Zwanze Day” est l’occasion de rencontrer les joueurs et l’entraîneur, mais aussi de fêter une fois encore le titre de champion de Belgique.

De nombreux supporters étaient présents pour le “Zwanze Day” de l’Union Saint-Gilloise ce mercredi pour rencontrer les joueurs de leur équipe préférée. Ils étaient là pour discuter avec leurs fans et signer des autographes.

“C’est un moment de proximité avec les supporters qu’on n’a pas forcément pendant l’année, du moins pendant les jours de match. Ça fait plaisir de les voir dans un moment plus intime“, s’est réjoui l’entraîneur Sébastien Pocognoli.

Forcément, dans les discussions devant le stade Joseph Marien, deux sujets prédominent : le derby face à Anderlecht et le tirage au sort pour la Ligue des champions.

■ Reportage de Pierre Beaudot, Néo Fasquel et Corinne De Beul