David Hubert et Anderlecht veulent “reprendre goût à la victoire” contre Ludogorets

Anderlecht accueille les Bulgares de Ludogorets jeudi (21h00) pour la 3e journée de la phase de ligue de l’Europa League. Six jours après leur défaite surprise au Beerschot en championnat, les Bruxellois veulent “reprendre goût à la victoire” selon leur entraîneur David Hubert.

Avec un bilan de 6 sur 6 après des victoires contre Ferencvaros et la Real Sociedad, Anderlecht peut réaliser la passe de trois jeudi soir et se rapprocher d’une qualification pour les huitièmes de finale. “On sera qualifié quand ce sera sûr mathématiquement”, a prévenu Hubert mercredi en conférence de presse. “C’est une compétition intrigante qui offre beaucoup de chouettes matches ouverts. On a connu un bon départ. C’est un match d’Europa League devant notre public et nous voulons le gagner et avec la manière.”

Les Mauves retrouveront jeudi Ludogorets qu’ils avaient éliminé en barrages de la Conference League en 2022. “C’est une équipe qui domine son championnat avec seulement un but encaissé et deux points perdus en onze matches. Chaque saison, le club recrute des nouveaux Brésiliens de qualité. Ils disposent aussi de profils costauds dans l’entrejeu avec du volume de jeu et qui peuvent s’infiltrer.”

Le RSCA voudra aussi se reprendre après la défaite surprise au Beerschot vendredi dernier en championnat. “Nous avions abordé ce match de la bonne manière et je n’ai rien à reprocher aux joueurs. La déception était présente. C’est normal et c’est ce que j’attends des joueurs et de mon staff. Que ce soit après une victoire ou une défaite, le plus important est de toujours faire la bonne analyse pour travailler sur les points à améliorer et faire encore mieux ce qu’on fait de bien. Les joueurs ont repris du poil de la bête et sont concentrés sur le match de demain (jeudi, ndlr) pour reprendre goût à la victoire.”

