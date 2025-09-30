Crise politique à Bruxelles : des réunions budgétaires programmées toute la semaine

Six partis sont réunis à la table.

Les chefs de délégation des six partis (MR-Les Engagés-PS; Groen-Open VLD-Vooruit) invités à plancher sur un projet de budget pour la Région-capitale, privée de gouvernement depuis plus de quinze moins, ont entamé lundi après-midi un deuxième tour de discussions autour d’une nouvelle note mise sur la table par David Leisterh (MR).

À leur sortie, ils se sont montrés avares en commentaires.

Lentes évolutions

Les discussions semblent évoluer très lentement. Les points de départs des échanges de la semaine dernière n’ont pas été tranchés (la présence ou non du CD&V; le montant de départ du calcul du milliard d’économies d’ici 2029), pas plus que les grandes questions au centre de divergences.

D’échos discrets, on a appris que David Leisterh avait bel et bien déposé une deuxième note budgétaire, encore loin d’être décisive, et dont chaque chiffre est l’objet de prises de position des uns et des autres.

Il est d’ores et déjà acquis qu’il y aura au moins une troisième note, un participant faisant observer que le Premier ministre Bar De Wever s’est vu contraint d’en élaborer de nombreuses avant d’aboutir à un accord budgétaire fédéral.

Premières réunions sur le fond… en 15 mois

Une chose est sûre: personne ne semble sur le point de claquer la porte. C’est la première fois depuis quinze mois que six partis de l’échiquier bruxellois se réunissent dans la durée pour aborder le fond. En effet, des réunions sont prévues à la bibliothèque Solvay chaque jour de la semaine: mardi matin, et ensuite chaque après-midi jusqu’à vendredi.

Les groupes chargés de débroussailler le travail en fin de semaine dernière seront également actifs à certains moments de la semaine.

Les six partis s’étaient réunis à trois reprises au début de la semaine dernière autour d’une première note budgétaire avancée par le chef de file libéral.

Belga