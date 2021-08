Crea.brussels, un fonds pour booster les entreprises culturelles

La Région bruxelloise et St’Art, le fonds d’impact et d’investissement dans les entreprises culturelles et créatives en Wallonie et à Bruxelles, lancent un appel à projet pour l’industrie créative: crea.brussels.

Ce secteur a particulièrement souffert avec la crise sanitaire et les mesures toujours en vigueur. Afin de donner un petit coup de pouce, des bourses à la création allant de 15.000 à 30.000 euros sont proposées pour les petites et les moyennes entreprises ayant un siège d’exploitation à Bruxelles, les ASBL ou les indépendants.

Les projets devront répondre à des critères de viabilité économique et financière, d’originalité et d’innovation. Une attention particulière sera portée à la mise en valeur de dynamiques inclusives et de pratiques durables d’un point de vue économique, écologique et social.

Une enveloppe de 500.000 euros a été dégagée par le gouvernement bruxellois. Les dossiers sont à remettre au plus tard pour le 30 septembre. Le règlement peut être consulté ici.

V.Lh. – Photo: BX1