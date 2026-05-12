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Crab Club jette l’ancre à Ixelles pour un nouveau chapitre

Crab Club va s’installer à Ixelles. 

Après dix années d’existence, Crab Club change d’adresse et s’installe dans l’ancien Bistrot Marie, à deux pas de Place Flagey. Un déménagement qui marque un tournant pour le restaurant porté par le chef Yoth Ondara.

“Originaire de Thaïlande, passé par la France avant de s’installer en Belgique, Yoth Ondara insuffle à sa cuisine des influences multiples. Les touches asiatiques y apparaissent naturellement, dans des associations assumées et des saveurs parfois déroutantes”, précise notamment le communiqué.

Plus intime, plus épuré, le nouvel espace accueille désormais une cuisine ouverte sur la salle, renforçant le lien entre les convives et le travail du chef. Une évolution pensée non comme une rupture, mais comme un approfondissement de l’identité du lieu.

Rédaction

 

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