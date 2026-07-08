Coupe du monde 2026 : Brussels Airlines n’enverra son avion Trident que vers l’Espagne jusqu’à vendredi soir

Brussels Airlines n’enverra son avion Trident, décoré aux couleurs des équipes nationales de football (Diables Rouges et Red Flames), que vers l’Espagne d’ici au match de vendredi soir opposant ce pays à la Belgique dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde.

D’ordinaire, cet appareil dessert de nombreuses destinations à travers l’Europe. Dans un clin d’oeil quelque peu provocatif, la compagnie aérienne a toutefois décidé de ne l’envoyer que vers l’Espagne depuis mardi et jusque vendredi inclus. Il reliera Brussels Airport à Madrid, Barcelone, Malaga ou encore Alicante.

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Un premier Trident, aux couleurs des seuls Diables Rouges, avait été mis en opération entre 2016 et 2022. Une nouvelle version rendant hommage aux équipes masculine et féminine lui a succédé il y a quatre ans. L’avion, un A320 rouge et à la queue plus foncée, est ainsi orné d’un trident se mélangeant à une flamme, un mix des logos des deux équipes nationales.

Belga